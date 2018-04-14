Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD, İngiltere ve Fransa'nın Doğu Guta'da sivillere yönelik kimyasal silah kullanan Esad rejimi güçlerini hedef aldığı saldırıda Suriye'nin başkent Şam ile Hama, Humus, Dera ve Süveyda kentlerindeki askeri noktalar bombalaması üzerine tüm dikkatler Adana'ya çevrildi.

İNCİRLİK'TE SESSİZLİK HAKİM

Amerika'nın yaptığı hava saldırısında İncirlik Hava Üssü'nün kullanılıp kullanılmadığı merak konusu oldu.​ Konuyla ilgili Türkiye'den ve Amerika'dan henüz bir açıklama gelmezken, İncirlik Hava Üssü'nde de sessizliğin hakim olduğu gözlemlendi.

ABD BASINI: KULLANILIYOR

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın saldırı emri sonrasında Şam'dan patlama sesleri duyuldu. Öte yandan CNN International, Adana'daki İncirlik Üssü'nün de harekatta kullanıldığını ileri sürdü. Yapılan canlı yayında ekrana gelen görüntüde savaş uçaklarının kalktığı noktalar gösterilirken, İncirlik Üssü de bu noktalardan biri olarak açıklandı.