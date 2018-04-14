TSK:"Terörle Mücadele Harekâtında, 07-13 Nisan 2018 tarihleri arasında, 1’i sözde lider kadroda olmak üzere toplam 67 terörist etkisiz hale getirilmiş, muhtelif tipte toplam 44 silah ele geçirilmiş, 84 el yapımı patlayıcı tespit edilerek imha edilmiştir."
TSK: Son bir haftada 67 terörist etkisiz hale getirildi
14.04.2018 - 12:07 | Son Güncelleme: 14.04.2018 - 12:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TSK'dan yapılan açılamada, son bir haftada 1’i sözde lider kadroda olmak üzere toplam 67 terörist etkisiz hale getirildi.
Etiketler : tsk,terörist,
555955 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/555955.aspx
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