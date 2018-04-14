Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin İstanbul Fatih ilçe kongresinde konuştu. Erdoğan, Suriye'ye ilişkin açıklamalarda bulundu.

"DOĞRU BULUYORUM"

ABD'nin Suriye'ye gerçekleştirdiği operasyonu değerlendiren Erdoğan "Kimyasal saldırılar cevapsız kalamazdı. Operasyonu doğru buluyorum" dedi.

"FAİL BEDELİNİ ÖDEMELİ"

Cumhurbaşkanı ayrıca "O kimyasal silahlarla o yavruların düştüğü durumu herhalde tasvip etmemiz mümkün değil. Kimse bunun faili, bunun bedelini ödemesi lazım" ifadelerini kullandı.