Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

28 Şubat davası sona erdi ancak 28 Şubat mağdurları mahkeme tarafından verilen kararları beğenmedi. TBMM 15 Temmuz Darbe Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Burdur Milletvekili Reşat Petek “28 Şubat darbesinin mahkûm olmuş, müebbet hapis verilmiş sanıkları hakkında adli kontrolün yeterli olmayacağı kanaatindeyim. Bu konuda tutuklama kararı verilmemekle son derece isabetsiz bir karar verildiğini düşünüyorum çünkü bakın, darbe sanıkları fırsat bulduğunda kaçıyorlar” dedi. MAZLUMDER Genel Sekreteri Kaya Kartal ise, “Türkiye’de normal, basit yaralama dosyalarında insanlar tutuklu yargılanırken anayasal düzeni değiştirmiş, hükûmeti devirmiş ve bundan ceza almış 21 sanığın tutuksuz yargılanması adalet, eşitlik ilkesi açısından bakıldığında ciddi bir problem oluşturuyor” ifadelerini kullandı. 28 Şubat sürecinde, binbaşı rütbesindeyken Yüksek Askerî Şûra kararıyla ordudan atılan Albay Mehmet Yavuz Ay da, 103 sanığın yargılandığı davada verilen cezalarına ilişkin, “Bu karar, darbecileri önümüzdeki dönemde daha da cesaretlendirecektir. Bu kadar zulüm yapmış, mümkün olmayan yaralar açmış cuntacıların ağırlaştırılmış müebbet almaları gerekiyordu” dedi.