Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA



Başbakan Yardımcısı ve Hükûmet Sözcüsü Bekir Bozdağ, sosyal paylaşım sitesi Twitter’tan yaptığı açıklamada, Suriye konusunda Türkiye’nin tutumunun net olduğunu belirtti. Bozdağ, “Suriye’de Türkiye, Esed rejimine, kimyasal veya konvansiyonel silah kullanımına, iç çatışmalara, insanların öldürülmesine, insanların yerinden yurdundan edilmesine, DEAŞ, PKK, KCK, PYD/YPG dâhil bütün terör örgütlerine karşıdır” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin, rejim tarafından Duma’ya yapılan kimyasal saldırıyı her düzeyde şiddetle kınadığını ve bu konuda çok net bir tutum ortaya koyduğunu vurgulayan Bozdağ, şunları kaydetti:

“Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, sayın Trump ve sayın Putin ile görüşmeler yaptı. Türkiye, bir nevi ABD ile Rusya arasında çözüm için ara buluculuk yaptı. Suriye’deki hedeflere ABD, İngiltere ve Fransa saldırısından önce ABD Genelkurmay Başkanı ile Türkiye Genelkurmay Başkanı, sayın Cumhurbaşkanımız ve sayın Trump’ın talimatlarıyla görüştüler. Türkiye, saldırı öncesi bilgilendirildi. Saldırıda İncirlik Üssü kullanılmadı. Rejimin kimyasal silah kullanımının cezalandırılması, olması gerekendir. Ancak rejimi cezalandırmak için sadece kimyasal silah kullanımını yeter sebep görüp konvansiyonel silah kullanımını yeter sebep görmemek büyük bir yanlıştır. Çözüm için bilek güreşlerine son vermek ve hesapsız bir siyasi çözüm şarttır. Türkiye, Suriye konusunda dün nerede duruyorsa bugün de aynı yerde durmaktadır.”