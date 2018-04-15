Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Afrin'de Mehmetçik, halkın güvenliğini sağlayıp mayın ve patlayıcıları imha faaliyetlerini sürdürürken, halkın temel ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmalar aralıksız sürüyor.

Bölgedeki hastanelerin faaliyette olmaması nedeniyle birkaç noktada klinik açan Mehmetçik, ağır ve kronik hastaları ambulanslarla Türkiye'ye sevk ederken, diğer hastaları da muayene edip ilaç tedavisi uyguluyor.

AFRİNLİLER MEMNUN

Bu durum terör örgütüne destek veren birçok AB ülkesini rahatsız etse de Afrin halkı Türk askerinin bölgeden gitmesini istemiyor.

Sürekli bölgedeki askerlerle fotoğraf çekilip, ilgi gösteriyorlar. (Ensonhaber)