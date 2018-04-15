Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Ahmet Baş'ın (28) cenazesi, Sakarya'nın Karasu ilçesinde defnedildi.

Ağrı'da düzenlenen törenin ardından uçakla Cengiz Topel Havaalanı'na getirilen şehit uzman çavuşun cenazesi, buradan karayoluyla Adapazarı ilçesindeki Yorgalar Mezarlığı morguna götürüldü.

Daha sonra şehidin Türk bayrağına sarılı cenazesi, Karasu ilçesi Kuzuluk Mahallesi'ndeki baba ocağına getirilerek helallik alındı.

Taziyelerin kabulünün ardından cenaze namazını, İl Müftü Yardımcısı Yusuf Akkuş kıldırdı.

Şehidi binlerce kişi uğurladı

Daha sonra tekbirler eşliğinde top arabasına konan şehidin naaşı, binlerce vatandaş eşliğinde mezarlığa götürüldü.

Şehidin cenazesi, Kuzuluk Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Törene, şehidin ailesi, yakınları ve silah arkadaşları ile Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Sakaya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, AK Parti Sakarya milletvekilleri Ayhan Sefer Üstün, Mustafa İsen, Recep Uncuoğlu, Ali İhsan Yavuz, MHP Sakarya Milletvekili Zihni Açba, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Ali Çelik, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Sakarya Emniyet Müdürü Fatih Kaya, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, askeri erkan, polisler, gaziler, şehit aileleri ile vatandaşlar katıldı.