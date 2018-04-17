Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Sokak Suçlarıyla Mücadele Büro Amirliği narkotimleri ve Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çekmeköy ve Ümraniye’de 16 farklı adreste uyuşturucu madde depolandığı ve ticaretinin yapıldığını tespit etti. Belirlenen adreslerde fiziki ve teknik takiplerini tamamlayan narkotimler, şafak vakti özel harekat polislerinin ve helikopter desteğiyle adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Çekmeköy’de Mehmet Akif Mahallesi Alınteri sokak üzerinde bir gecekonduya baskın yapan polis ekipleri, evde bulunan şahısları etkisiz hale getirdi. Adreslerde yapılan aramalarda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Adreslerdeki şüpheli şahıslar ise gözaltına alındı.

Aramaların sürdüğü öğrenildi.