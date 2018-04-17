TEM otoyolunda çok sayıda aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi. TEM otoyolu İstanbul istikametine trafiğe kapatıldı. Kazada yaralananlar hastanelere sevk edildi
Son Dakika: TEM'de zincirleme kaza! Trafik kilit, yaralılar var
17.04.2018 - 10:16 | Son Güncelleme: 17.04.2018 - 10:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TEM otoyolunda zincirleme trafik kazası meydana geldi. Çok sayıda aracın karıştığı kaza sonrası TEM İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı. Kazada çok sayıda yaralı olduğu belirtildi.
Etiketler : tem,trafik,
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