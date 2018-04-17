Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

15 Temmuz darbe girişiminde İstanbul'daki eylemleri organize ettiği iddiasıyla yargılanan ‘Yurtta Sulh Konseyi' üyelerinin de aralarında bulunduğu 12 sanık "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

MÜEBBET HAPİS

15 Temmuz darbe girişimine ilişkin İstanbul'daki ana davada karar verildi. Habertürk Haber Merkezi'nden Arzu Kaya'nın aktardığına göre 15 Temmuz darbe girişiminde İstanbul'daki eylemleri organize ettiği iddiasıyla yargılanan ‘Yurtta Sulh Konseyi' üyelerinin de aralarında bulunduğu 12 sanık "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.