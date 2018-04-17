Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde toplanan ve 1 saat 45 dakika süren toplantı sonrasında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Ülkemizin iç ve dış güvenliği ile uluslararası güvenlik ortamını etkileyen siyasi ve askerî gelişmeler ele alınmıştır. Bu kapsamda; Suriye’de kimyasal ve konvansiyonel saldırıların sebep olduğu katliamların tekerrürüne mani olmak ve sorumluların hesap vermesini sağlamak için uluslararası toplumun müşterek hareket etmesinin hayati önemi haiz olduğu belirtilmiştir. Suriye topraklarının terörden arındırılması ve toprak bütünlüğünün muhafazası maksadıyla Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından icra edilen harekâtlara müttefiklerimizin desteğinin beklenildiği ve Suriye’deki ihtilafa kalıcı siyasi çözüm bulunması noktasında kararlılığımızın aynen devam ettiği ifade edilmiştir.

Ülkemizin ve bölgemizin güvenlik önceliklerinin, Türkiye’nin Suriye topraklarında üslenen terör örgütleriyle mücadelesini kesintisiz sürdürmesini zorunlu kıldığı vurgulanmış, terörün her türüne karşı kararlı ve tutarlı bir mücadele yürütüleceği kaydedilmiştir. Proje terör örgütleri FETÖ/PDY, PKK/PYD-YPG VE DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle yapılan mücadele kapsamında yurt bütününde uygulanan olağanüstü hâl değerlendirilmiş; demokrasimizin, hukuk devleti ilkesinin ve vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerinin korunmasına yönelik tedbirlerin devamlılığını sağlamak üzere hükümete, olağanüstü hâlin uzatılması tavsiyesinde bulunulması kararlaştırılmıştır.”