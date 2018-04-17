FETÖ soruşturması kapsamında resmi evrakta sahtecilik yaptığı iddiasıyla tutuklanan Ankara eski İstihbarat Şube Müdürü Cihangir Ulusoy, avukatının itirazı üzerine Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği tarafından serbest bırakıldı.
FETÖ'den tutuklanan istihbaratçı serbest bırakıldı
17.04.2018 - 17:56 | Son Güncelleme: 17.04.2018 - 18:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara’da yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında “resmi evrakta sahtecilik” yaptığı iddiasıyla tutuklanan eski Ankara İstihbarat Şube Müdürü Cihangir Ulusoy, avukatının itirazı üzerine Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliğince serbest bırakıldı.
Etiketler : fetö,ankara,
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