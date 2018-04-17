Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Güvenlik Kurulunda alınan OHAL'in uzatılması tavsiye kararını görüşmek üzere toplanan Bakanlar Kurulunun, tavsiye kararını değerlendirdikten sonra görüşülmek üzere TBMM'ye sevk etmesi bekleniyor.