Milli Güvenlik Kurulunda alınan OHAL'in uzatılması tavsiye kararını görüşmek üzere toplanan Bakanlar Kurulunun, tavsiye kararını değerlendirdikten sonra görüşülmek üzere TBMM'ye sevk etmesi bekleniyor.
Bakanlar Kurulu OHAL gündemi ile toplandı
17.04.2018 - 18:08 | Son Güncelleme: 17.04.2018 - 18:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bakanlar Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde toplandı.
Etiketler : bakanlar kurulu,cumhurbaşkanı,ohal,
556430 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/556430.aspx
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