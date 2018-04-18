Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA

30 yıldır binlerce kişiyi mağdur eden süresiz nafaka uygulaması için Adalet Bakanlığının ocak ayında çalışma başlattığını duyurmuştuk. Mağdurların dosyaları ve şahısların bireysel başvurularını değerlendiren Bakanlık, şimdi birçok kişinin kâbusu olan süresiz nafaka hakkında taslak hazırlıyor. Yeni düzenlemede evlilik süresi, çocuklu çocuksuz olması, kadının yaşı, geliri gibi kriterlerin getirilmesi beklenirken taslak çalışması, mağdurları sevindirdi. Yeni dünyaevine giren Zeynep A, kocasının boşandığı eşine hâlâ nafaka ödediğini belirterek “Kadın üniversite mezunu, yabancı dili var ve sağlıklı. Yani çalışması için hiçbir engel yok. Ama yaptığı tek şey, her ay nafaka alıp gezip tozmak. Üzerinde çalışılan düzenleme bu ve benzeri durumların ortadan kalkmasını sağlayacak” dedi. Boşanmış İnsanlar ve Aile Platformu Kurucusu ve Yöneticisi İlknur Birsel ise, yapılan çalışmadan çok memnun kaldıklarını söyledi. “Biz ne kadın, ne de erkek mağdur olsun diye yola çıktık” diyen Birsel “Süresiz nafaka yüzünden yaşanan ekonomik, psikolojik baskı ve cinnet vakaları yasanın yeniden ele alınması gerektiğinin en açık göstergesi. Aile, artık kutsallığını kaybetmeye başlamıştı. Evlilik ticari bir kuruma dönüştü” şeklinde konuştu.

Öte yandan TBMM Dilekçe Komisyonuna süresiz nafaka konusunda bilgi veren Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, açıklamasında şunları kaydetti: İnsanların yapmış olduğu bir davranıştan dolayı, ömür boyu sorumlu tutulmaları insaflı değildir. İrat şeklinde ödenen yoksulluk nafakası, tembelliğe de sevk edebilir. Kanun uygulanırken tatmin edici iyileştirmelerin yapılması mümkün görülmektedir. Bu kapsamda; gerek yasal hükümlerin yeniden ele alınması, gerekse uygulamada mevcut hükümlerle vatandaş lehine mahkeme kararlarının iyileştirilmesi amacıyla Bakanlığımız girişimlerde bulunmakta.