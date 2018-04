Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA



Erdoğan, “Günümüz emperyalistlerinin proje örgütleri olan FETÖ, içeriden çürüterek PKK da dışarıdan hücum ederek emniyet teşkilatımızı devre dışı bırakmak için çok uğraştılar. Hamdolsun milletimizle birlikte Emniyet Teşkilatımızı da kurtardık. Bununla birlikte her yerde olduğu gibi Emniyet Teşkilatımız içinde de halen kılıç artığı mahiyetinde terör örgütü mensupları bulunuyor olması muhtemeldir” diye konuştu.

Erdoğan, FETÖ her türlü yalan, takiye ve şahsiyetsizliği meşru gören yapısı nedeniyle bu örgütün mensuplarını tespit etmek ve ayıklamakta zorlandıklarını vurgulayarak, şöyle devam etti: “Kendilerini gizleyen FETÖ’cülerin, buldukları her fırsatta işleri tersine çevirme gayreti içinde olduklarının farkındayız. Bu amaçla eskiden beri hep yaptıkları gibi iftiralarla saptırmalarla sahte belgelerle masum insanların hayatlarını karartmak için fırsat kolluyorlar. Belki anlık neticeler alıyor gibi görünebilirler ama eninde sonunda gerçekler ortaya çıkıyor ve bu kumpasçılar yakayı ele veriyor. Teröristle birlikte hareket edenlerin bizim nazarımızda onlardan bir farkı yoktur.”

Terörle mücadelede kararlılık mesajı veren Erdoğan, “FETÖ’cülerin durumu perişan. Cezaevlerinde olanlar adalete hesap veriyor. Bunun dışında gerek ülke içinde bulunanların gerekse ülke dışına kaçmış olanların yürekleri sürekli ağızlarında. Ne zaman devletin yakalarına yapışıp hesap soracağını bilememenin tedirginliği içinde hayatlarını sürdürmeye çalışıyorlar. 80 FETÖ’cü yakalayıp ülkemize getirdik. Pensilvanya’ya kaçarak kurtulduğunu sanan terörist başının durumu da farklı olmayacaktır. Bunu da söyleyeyim. Er veya geç onu da alacağız. Bu ülkeye ve bu millete ihanet eden herkes eninde sonunda hak ettiği cezaya maruz kalacaktır.”