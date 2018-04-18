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TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekâtı
18.04.2018 - 08:30 | Son Güncelleme: 18.04.2018 - 08:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türk Silahlı Kuvvetleri, Kuzey Irak'ın Zap bölgesine yönelik 18 Nisan 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde, teröristler tarafından barınak ve sığınak olarak kullanılan 3 hedefin imha edildiğini ve silahlı 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı
Etiketler : kuzey ırak,hava harekatı,
556511 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/556511.aspx
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