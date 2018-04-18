Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mardin’de, İçişleri Bakanlığınca açığa alındıktan sonra, FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde gözaltına alınan Ömerli Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erol Korkmaz ile Dargeçit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Yaşar Yeşiltaş, emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından mahkemeye çıkarılan kaymakamlardan Erol Korkmaz tutuklanırken, Mehmet Yaşar Yeşiltaş adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.