Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erken seçim ne zaman yapılacak, 2018 seçimleri hangi tarihte yapılacak, erken seçim tarihi belli oldu gibi merek ettiklerinize bu haberden ulaşabilirsiniz. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin partisinin grup toplantısında yaptığı, ‘’2019 seçimlerini 26 Ağustos 2018 tarihine alalım’’ demesinin ardından alevlenen gündem, hareketliliğine devam ediyor. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Bahçeli, yaklaşık 30 dakikalık görüşmenin ardından Başkanlık Divanını topladı. Erdoğan ise 15:30’da Külliye’de basın açıklaması yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2018 erken seçim tarihini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, erken seçimlerin 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacağını duyurdu.

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- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, MHP LİDERİ BAHÇELİ’Yİ KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşen kabulde en önemli gündem maddesi Devlet Bahçeli’nin dün grup toplantısında yaptığı erken seçim çıkışı olacak. Erdoğan ve Bahçeli, erken seçim ihtimalini masaya yatıracak. Görüşme sonrasında ise bir açıklama yapılması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Lideri Bahçeli'yi en son 18 Şubat’ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etmiş ve görüşme 45 dakika sürmüştü.

- DEVLET BAHÇELİ KRİTİK GÖRÜŞME İÇİN BEŞTEPE'YE GİTTİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, erken seçim önerisini konuşmak için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya gelecek. Bahçeli, MHP Genel Merkezi'nde kurmaylarıyla yaptığı görüşmenin ardından, Erdoğan'la gerçekleşecek görüşme için Beştepe'ye gitmek üzere saat 13.16'da genel merkezden çıkış yaptı.

Erken seçim piyasaları etkiler mi?

TRT Haber canlı yayınında açıklamalarda bulunan Yiğit Bulut, erken seçimin piyasalara etkisi hakkında konuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında 2019 yılında yapılması planlanan seçimlerin 26 Ağustos'a alınmasını istedi.

TÜRKİYE'NİN GÜNDEMİ ERKEN SEÇİM

MHP liderinin bu sözleri, Türkiye'nin gündemini bir anda değiştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şu an söyleyecek bir şeyim yok" diyerek MHP lideri ile yapacağı görüşmenin beklenmesini istemişti. CHP ve HDP kanadından ise "Hodri meydan" sesleri yükseldi.

PİYASALAR ETKİLENİR Mİ

TRT Haber'de ekrana gelen Derin Analiz programında gündemi yorumlayan Yiğit Bulut, gelişmelerin piyasaya etkisinin olmayacağını söyledi.

"PROFESYONEL GÖZÜYLE BAKARAK..."

Bulut, "Profesyonel gözüyle bakarak şunu söylemek istiyorum. Erken seçim olsa da olmasa da, nasıl bir yön çizilecekse, iki seçenekte de piyasayı olumsuz etkileyecek bir gelişme yoktur." dedi.