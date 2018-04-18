Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son dakika YKS tarihi değişti mi? YKS ne zaman yapılacak? YKS tarihi değişti mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın erken seçim tarihini 24 Haziran olarak açıklamasının ardından milyonlarca öğrencinin aklına aynı soru düştü. YKS tarihi değişti mi, YKS ne zaman yapılacak, YÖK'ten açıklama geldi mi? İşte son dakika YKS açıklamaları... Erken seçim tarihinin belirlenmesinin ardından YÖK, YKS ile ilgili açıklama yaptı.

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Üniversite Sınavları Ertelenecek Mi? (YKS Sınavı Hangi Tarihte Yapılacak) Üniversite sınavları ertelenecek mi? gibi aradıklarınıza buradan ulaşabilirsiniz. Bahçeli'nin ''erken seçimleri 26 Ağustos'ta yapalım'' çıkışının ardından Türkiye gündemi birden hareketlendi. 24 Haziran'da yapılacağı açıklanan erken seçimlerin ardından üniversite sınavları ertelenecek mi? sorusu öğrenciler tarafından sorulmaya başlandı. Peki YKS sınavı hangi tarihte yapılacak? İşte detaylar...

YKS TARİHİ DEĞİŞTİ Mİ? YKS NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS Tarihi değişti mi? YKS ne zaman yapılacak. Erken seçim YKS tarihini değiştirdi mi? YÖK'ten gelen son dakika YKS açıklaması haberimizde. Erken seçim tarihinin belirlenmesinin ardından YÖK, YKS ile ilgili açıklama yapacağını duyurdu.

YKS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAKTI? YKS’YE KAÇ GÜN KALDI?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın birinci oturumunun (Temel Yeterlilik Testi) 23 Haziran 2018 Cumartesi günü sabah, ikinci oturumunun 24 Haziran 2018 Pazar günü sabah, Dil Sınavı’nın ise 24 Haziran 2018 Pazar günü öğleden sonra yapılmasına karar verildiği kaydedildi. İkinci oturumda ve Dil sınavında, sınav uygulaması ve soru şekli açısından herhangi bir değişikliğe gidilmediği belirtildi

Yaklaşık 2 buçuk milyon öğrencinin gireceği 2018 YKS sınavı baraj puanı belli oldu. Buna göre yapılan resmi açıklamalar çerçevesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavın barajını geçmek için en az TYT'de 150'yi geçmek, Alan Yeterlilik Testi’ndeki (AYT) 180’i geçmeleri gerek. Yani öğrenciler girdikleri sınavda TYT'den 15 net AYT’den 20 net yapmak zorunda.