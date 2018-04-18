Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Üniversite sınavları ertelenecek mi? YKS sınavı hangi tarihte yapılacak? gibi aradıklarınıza buradan ulaşabilirsiniz. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin ''erken seçimleri 26 Ağustos'ta yapalım'' çıkışının ardından Türkiye gündemi birden hareketlendi. Bugün Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Cumhurbaşkanılığı Külliyesi'nde görüşme yaptı. Görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı, 15:30'da erken seçimlerin 24 haziranda yapılacağını açıkladı. 23-24 haziran tarihlerinde yapılması planlanan YKS üniversite sınavı ile aynı tarihlere denk gelen erken seçimler ile ilgili Yüksek Öğretim Kurulu bir açıklama yaptı. Öğrenciler ise üniversite sınavı ertelenecek mi, YKS sınavı ertelenecek mi, YKS sınav tarihleri değişecek mi, YKS sınavı ne zaman yapılacak sorularına cevap arıyor. 24 Haziran'da yapılacağı açıklanan erken seçimlerin ardından üniversite sınavları ertelenecek mi? sorusu öğrenciler tarafından sorulmaya başlandı. Peki YKS sınavı hangi tarihte yapılacak? İşte detaylar...

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YÖK'ten YKS açıklaması (YKS Ne Zaman Yapılacak?) | YKS Tarihi Değişti mi? YKS ne zaman yapılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın erken seçim tarihini açıklaması ardından YÖK'ten açıklama geldi. Peki YKS ertelendi mi? YKS ne zaman yapılacak? İşte YKS'nin yapılacağı tarih...

YKS TARİHİ DEĞİŞTİ Mİ? YKS NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS Tarihi değişti mi? YKS ne zaman yapılacak. Erken seçim YKS tarihini değiştirdi mi? YÖK'ten gelen son dakika YKS açıklaması haberimizde. Erken seçim tarihinin belirlenmesinin ardından YÖK, YKS ile ilgili açıklama yapacağını duyurdu.

YKS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAKTI? YKS’YE KAÇ GÜN KALDI?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın birinci oturumunun (Temel Yeterlilik Testi) 23 Haziran 2018 Cumartesi günü sabah, ikinci oturumunun 24 Haziran 2018 Pazar günü sabah, Dil Sınavı’nın ise 24 Haziran 2018 Pazar günü öğleden sonra yapılmasına karar verildiği kaydedildi. İkinci oturumda ve Dil sınavında, sınav uygulaması ve soru şekli açısından herhangi bir değişikliğe gidilmediği belirtildi

Yaklaşık 2 buçuk milyon öğrencinin gireceği 2018 YKS sınavı baraj puanı belli oldu. Buna göre yapılan resmi açıklamalar çerçevesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavın barajını geçmek için en az TYT'de 150'yi geçmek, Alan Yeterlilik Testi’ndeki (AYT) 180’i geçmeleri gerek. Yani öğrenciler girdikleri sınavda TYT'den 15 net AYT’den 20 net yapmak zorunda.

SINAV TAKVİMİ ŞU ŞEKİLDEYDİ

TYT: 23 Haziran 2018 Cumartesi

AYT: 24 Haziran 2018 Pazar

YDT: 24 Haziran 2018 Pazar

2018 YKS BARAJ PUANI KAÇ?

Yaklaşık 2 buçuk milyon öğrencinin gireceği 2018 YKS sınavı baraj puanı belli oldu. Buna göre yapılan resmi açıklamalar çerçevesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavın barajını geçmek için en az TYT'de 150'yi geçmek, Alan Yeterlilik Testi’ndeki (AYT) 180’i geçmeleri gerek. Yani öğrenciler girdikleri sınavda TYT'den 15 net AYT’den 20 net yapmak zorunda.

ÖSYM'DE JET TOPLANTI

Yaklaşık 2.5 milyon kişinin girdiği üniversite sınavının tarihinin erken seçim nedeniyle değiştirilmesi bekleniyor. ÖSYM acil olarak toplandı.

YÖK'ün de Yüksek Öğretim Kurumları Sınavıyla erken seçim tarihinin çakışması nedeniyle açıklama yapması bekleniyor.

2018 YKS SINAVI NE ZAMAN OLACAK?

YGS yerine bu yıl ilk kez uygulanacak olan YKS başvuruları ÖSYM tarafından alınacak. Üniversiteye giriş sınavı olarak uygulanacak olan YKS ve TYT, Haziran ayının sonunda gerçekleştirilecek. Peki, YKS başvurusu ne zaman yapılabilecek? İşte, üniversite hayali kuran öğrencilerin merakla beklediği YKS başvurusu ve sınav hakkında merak edilen bazı detaylar...

1. Oturum (TYT)

Sınav Tarihi: 23 Haziran 2018

Başvuru Tarihi: 01 Mart 2018/ 21 Mart 2018

Sonuç Tarihi: 31 Temmuz 2018

2.Oturum

Sınav Tarihi: 24 Haziran 2018

Başvuru Tarihi: 01 Mart 2018/ 21 Mart 2018

Sonuç Tarihi: 31 Temmuz 2018

YKS Yabancı Dil Oturumu

Sınav Tarihi: 24 Haziran 2018

Başvuru Tarihi: 01 Mart 2018/ 21 Mart 2018

Sonuç Tarihi: 31 Temmuz 2018

Adayların cumartesi günü sabah gireceği Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT), yeterliliğe dayalı bir değerlendirme esas alınacak. TYT, farklı lise türlerinde öğrenim gören bütün adaylara uygulanacağı için, adayların bilgiden daha çok temel yeterlilikler bakımından değerlendirilmesi yönüyle daha kapsayıcı olacak, bütün adaylar için fırsat eşitliği sunacak.

Lisans programlarına geçiş için aranan 180 baraj puanı, adayın birinci oturumla birlikte ikinci oturumdaki performansının da dikkate alınmasıyla hesaplanacak. Buna göre, lisans programlarına geçiş için, adayın Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanının yüzde 40'ı ve öğleden sonraki oturumdaki puanının yüzde 60'ının toplamının 180 ve üzeri olması gerekecek.

Yükseköğretim kurumlarına geçiş için TYT'den 150 baraj puanının aranmasına devam edilecek.

Adaylar, 180 ve üzerinde puan aldıklarında, ilgili puan türünde öğrenci kabul eden lisans programlarından tercih yapabilecek.

Geçen sene adaylar YGS sonrası lisans programlarına yerleşmek için ikinci aşamada dil sınavı dışında LYS-1, LYS-2, LYS-3 ve LYS-4 olmak üzere 4 ayrı oturumda 4 sınava giriyordu ve bu sınavlar sonrasında da 9 puan türü hesaplanıyordu. Bu sene ise adaylar öğleden sonra Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1, Matematik, Sosyal Bilimler-2 ve Fen Bilimleri testlerinden oluşan tek bir sınava girecekler ve sadece 3 puan türü hesaplanacak.

2018 ÖSYM Sınav Takvimine göre 2018 YKS 1. Oturum (TYT) 23 Haziran 2018 tarihinde, 2018 YKS 2. Oturum 24 Haziran 2018 tarihinde, 2018 YSK Yabancı Dil Oturumu 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak.

2018 YKS Başvuruları 1 - 21 Mart 2018 tarihleri arasında yapılacak olup geç başvuru tarihi ise 4 Nisan 2018 olarak belirlendi.

2018 YKS Sonuçları 31 Temmuz 2018 tarihinde açıklanacak.

2018 YKS BARAJ PUANI KAÇ?

Yaklaşık 2 buçuk milyon öğrencinin gireceği 2018 YKS sınavı baraj puanı belli oldu. Buna göre yapılan resmi açıklamalar çerçevesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavın barajını geçmek için en az TYT’de 150’yi geçmek, Alan Yeterlilik Testi'ndeki (AYT) 180'i geçmeleri gerek. Yani öğrenciler girdikleri sınavda TYT’den 15 net AYT'den 20 net yapmak zorunda.

YKS NEDİR?

Yeni eğitim öğretim yılında yapılacak olan sınavın adı Yükseköğretim Kurumları Sınavı’dır. Adaylar iki ayrı oturuma katılacaklar. İlk oturumda temel yeterlilik esas alınacak.

-Akıl yürütme, muhasebe odaklı sözel ve sayısal bilgileri yani Türkçe’yi doğru kullanma, okuduğunu anlama...Bunun örnekleri dünyadaki sınav sistemlerinde de mevcut.

-Birinci oturum 40 Türkçe, 40 Matematik sorularından oluşacak. Bu sınavın sonucu adayların temel yeterlilik testi sonucunu belirleyecek.

-Öğleden sonraki ikinci oturumda lise müfredatına dair bilgiler esas alınacak.

-Yükseköğretim Kurumları Sınavı, haziran ayının bir hafta sonu yapılacak.

Türkçe ve temel yeterlilik sınavlarından oluşan Türkçe ve matematik sınavları Milli Eğitim’in ortak müfredatına dayalı olacak. Bütün adayların birinci oturuma girmesi zorunlu. Bu oturumdan sonra öğle arası verilecek. Bu, adayların zihinsel olarak rahatlamasını sağlayacak.

YKS’NİN FARKI NE?

Mevcut sınav sistemi olan Yükseköğretime Giriş Sınavı (YGS) ile Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) sistemleri arasında üç aylık bir süre farkı bulunuyor. Adaylar Mart ayında YGS'ye girip ardından haziran ayında lisans tercihlerini yapabilmek için 5 ayrı oturumda yapılan LYS sınavlarına giriyordu. Yeni sistemin en büyük farklılığı kendini burada gösteriyor.

YÖK Başkanı Yekta Saraç'ın açıkladığı sisteme göre birinci oturum ve ikinci oturum haziran ayında ve aynı gün yapılacak.

SINAVDA KAÇ SORU OLACAK?

Üniversiteye hazırlanan öğrenciler YGS'de Türkçe, Matematik, Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri testlerinde 160 sorudan oluşan bir testten sorumluydu. Yeni sınavın ilk oturumunda ise sadece 80 soru olacak. LYS'nin yerine geçecek ikinci oturum ise Türkçe, Matematik, Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri testi için 40 ayrı soru bulunacak. Yabancı dil sınavına girecek adaylara ise 80 soru yöneltilecek.

SINAV SÜRELERİ NE KADAR?

Sınavların soru sayısını açıklayan YÖK Başkanı Yekta Saraç, sınav süresinin henüz belirlenmediğini söyledi. YGS-LYS sisteminde test türüne göre farklılık göstermekle beraber bir soruya 1,5 - 1,7 dakika süre düşüyor. YGS-LYS'den önce yapılan ÖSS'de ise soru başına 1 dakika veriliyordu. Saraç, gerekli değerlendirmelerin yapıldıktan sonra sınav sürelerinin belirleneceğini, bunun da ileri bir tarihte açıklanacağını söyledi.

15 DAKİKA KURALI KALKIYOR!

Yapılan açıklamada, Sınav başlama saati olan 10.00'dan sonra öğrenciler sınava alınmayacak. Öğrencinin lehine olabilecek ve ÖSYM'nin işleyişinde herhangi bir problem oluşturmayacak her türlü iyileştirmeyi yapacağız." denildi.