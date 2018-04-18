Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Partisinin grup toplantısında hükûmete ''2019 seçimlerini 26 Ağustos 2018 tarihinde yapalım'' diyerek bir den tüm Türkiye'nin gündemini değiştiren MHP lideri Bahçeli, yine tarihe damgasını vuracak bir hamleye imza attı. Bahçeli'nin dün yaptığı çağrının ardından Ankara, bugün hareketli saatler yaşadı. Öğlen saatlerinde Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Bahçeli, yaklaşık yarım saat süren görüşmenin ardındn Külliye'den ayrılarak Başkanlık Divanını topladı. Cumhurbaşkanlığı, Erdoğan'ın 15:30'da toplantı yapacağını duyurmuştu. Basın toplantısında erken seçimlerin 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacağını duyuran Erdoğan'ın açıklanmasıyla izlenecek yol haritası şöyle olacak:

TBMM'nin onayı

Erken seçime gidebilmek için anayasa değişikliği gerekmiyor, ama kararın Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafindan onaylanması şart. TBMM'de toplam 539 milletvekili var. Erken seçime gidilmesinin kabulü için tezkereye 276 milletvekilinin onay vermesi gerekiyor.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP), Meclis başkanı dışında 317 milletvekiline sahip. AKP ile MHP'nin toplam sandalye sayısı ise 352. Dolayısıyla iki partinin 'evet' demesi erken seçim önünde engel bırakmıyor.

HDP ile CHP de erken seçime hazır olduklarını söyledi. Oylamada 'Hayır' deseler dahi, MHP ile AKP'nin oyları seçime gidilmesi için yeterli olacak.

YSK takvimi açıklayacak

Erken seçim kararı alınmasından sonra propaganda ve seçim kurallarını belirleyecek ve kampanyalar başlayacak.

YSK ilan edilen seçim tarihine göre seçime gidecek partilerin belirlenmesi, adayların ilanı, seçmen kütüklerinin yenilenmesi, il ve ilçe seçim kurullarının belirlenmesi, oy pusulalarının bastırılması hazırlığına başlıyor.

YSK, 1 Ocak itibariyle seçime girebilecek dokuz partiyi açıklamıştı.

YSK'nın 298 sayılı 'Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun' ile 2820 sayılı 'Siyasi Partiler Kanunu'nun ilgili maddelerine göre, 1 Ocak'tan en az 6 ay öncesi itibariyla illerin en az yarısında teşkilat kurtukları ve büyük kongrelerini yaptıkları saptanan partilerin seçime girebileceğini duyurdu. Bu partilerin de AK Parti, Bağımsız Türkiye Partisi, BBP, CHP, DP, HDP, MHP, Saadet Partisi ve Vatan Partisi olduğu belirtildi.

25 Ekim 2017'de kurulan İYİ Parti'nin seçime girip girmeyeceği konusunda tartışmalar sürüyor.

Yeni seçim sistemi nasıl işleyecek?

Türkiye, 2017 referandumuyla kabul edilen anayasa değişiklikleriyle ilk defa Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerini bir arada yapacak.

TBMM'de grubu bulunan siyasi partiler Cumhurbaşkanı için aday gösterecek. TBMM dışından aday gösterilenler için ise 100 bin imza gerekiyor.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda adayların hiçbiri yüzde 50'ye ulaşamazsa en çok oyu alan iki aday ikinci tura kalacak. İkinci turda da en yüksek oyu alan isim 5 yıllık Cumhurbaşkanlığı koltuğuna geçecek.

Cumhurbaşkanı en fazla iki defa seçilebilecek. Yeni anayasaya göre, meclisteki milletvekili sayısı da 550'den 600'e çıkarıldı. Yeni düzenlemede Ankara'da seçilecek milletvekili sayısı 32'den 36'ya, İstanbul'da seçilecek milletvekili sayısı da 88'den 97'ye yükseldi.

Antalya'nın çıkaracağı milletvekili sayısı 2, Adana'nın 1, Bursa'nın 1, Aydın'ın 1, Denizli'nin 1, Diyarbakır'ın da 1 arttı.