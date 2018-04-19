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Diyarbakır'da teröristlerle sıcak temas: 4 terörist etkisiz hale getirildi
19.04.2018 - 06:59 | Son Güncelleme: 19.04.2018 - 07:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Diyarbakır’ın Kulp ilçesi Yaylak mezrası mülki sınırları içerisinde, Jandarma Komando Timleri ve Güvenlik Korucu Timleriyle bir grup teröristle sağlanan temas neticesinde 4 terörist ölü olarak etkisiz hale getirilmiştir.
Etiketler : diyarbakır,terörist,
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