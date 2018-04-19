Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, dün sabah saatlerinde Zap bölgesine düzenlenen harekât sonucunda, teröristler tarafından barınak ve sığınak olarak kullanılan 3 hedef imha edildi, 5 terörist etkisiz hâle getirildi.