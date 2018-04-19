Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tezcan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tarihini 24 Haziran olarak açıkladığı erken seçimle alakalı açıklamalarda bulundu.

Tezcan,’ Bana göre CHP içinde en büyük aday Kılıçdaroğlu’dur. Gönlümden geçen isim Genel Başkanımızdır. Ama adayımız Kılıçdaroğlu’dur deme yetkim yok. Bu beni gönlümden geçendir. Bu mesele sadece birini aday yapma meselesi değildir. Bu mesele sonuç alma meselesidir. En kısa sürede adayımızı belirleyeceğiz. Önümüzdeki günlerde çok hızlı bir şekilde belirleyeceğiz. PM bir karar verecek bu konuda. Bizim için 2 günlük bir iştir’ dedi.