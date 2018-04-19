Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın parti genel merkezinde milletvekilleriyle bir araya geldiği toplantı sonrası açıklama yaptı.

Ünal'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bu seçimin diğer seçimlerden bir farkı var. Bu seçim cumhurbaşkanlığı seçimleriyle milletvekilliği seçimlerinin bir arada gerçekleşeceği bir süreci oluşturuyor. Kararlar hızla verilip süreç başlatılacak. AK Parti siaysetini samimiyet üzerine bina etmiştir. Erken seçim konusunda samimi ve açıkça ifade etmiştik. Ana muhalefetin ifade ettiği gibi bir erken seçim yapılacaktı ama yapılmayacak gibi davrandığımız söz konusu değil.

Salı günkü grup toplantısında Cumhurbaşkanımız Kasım 2019 diye bunun altını çizdi. Ardından gerekli istişareler yapıldı, Bakanlar Kurulu'nda görüşüldü. Ardından Cumhurbaşkanımız Sayın Bahçeli ile bir araya geldi. Nihayetinde yeni duruma karşı AK Parti değerlendirmelerini yaparak doğru pozisyonu aldı. Siyaset doğru pozisyonu almaktır.

Kongrelerimizle ilgili alınmış bir karar henüz yok. Erken seçim süreciyle birlikte bu sürecin gerekliliklerini yerine getiriyoruz.

UYUM YASALARI

Şu an ihtiyacımız olan konu, cumhurbaşkanları adaylarının nasıl belirleneceğine dair aslında anayasada hüküm var. 100 bin kişinin aday göstermesi durumunda sürecin yasal zemininin düzenlenmesi nasıl olacak bunlarla ilgili şu anda çalışılıyor. Hızla bir düzenlemeye gidilecek.

AK PARTİ SEÇİME HAZIR MI?

AK Parti kampanyalar konusunda tam anlamıyla bir ustadır. AK Parti'nin yaptığı işlerden en muhteşemi siyasi kampanyalardır. Hazırlıklıyız, zaten dediğim gibi 7/24 iletişim içerisinde olduğumuz için halkımızla müziklerimiz de hazır. Güçlü bir slogan, müzükler, filmler, medya planlaması bunlar AK Parti'nin hızlı bir şekilde yaptığı süreçler. İnternetin ve sosyal iletişim ağlarının çok güçlü kullanılacağı bir kampanya olacağını daha önce açıklamıştık.

Maalesef AK Parti'ye saldırmaktan, hakaret etmekten başka işi olmayan, ana muhalefet partisinin içine düştüğü durum... Daha adaylarını belirleyecekler, sözcüleri en güçlü adayın Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu söyledi. Biz her zaman her şeye hazır bir şekilde yolumuza yürüdük. Biz iktidarda olmanın konfor ve rehavetine kapılmadık. Sanki yarın seçim olacakmış gibi hareket ettik.

SON ANKET

En son yapılan ankette Cumhurbaşkanımızın oyu yüzde 55.6 gözüküyor.

SEÇİM KAMPANYASI 15 MAYIS'TA

Mayıs ayının 15'i gibi kampanya süreci başlar. Sayın Başbakanın ve Cumhurbaşkanının katıldığı büyük mitinglerimiz olacak.

NEDEN 24 HAZİRAN?

Seçim tarihi belirlenirken sürecin, siyasal iletişimin halkla ilişkilerin analiz edilmesi, şartların uygunluğu değerlendirildiğinde 24 haziran ortaya çıkıyordu. Ramazan Bayramı sonrası... Biraz daha geç kalındığında yazın sıcağında, geçmişte 2007'de bir seçim gerçekleştirildi, ama o ortamda seçime gitmenin pek de makul olmadığı, insanların tatil planları yaptığı tarihte siyasi kampanyaların bir gereği olarak uygun değildi. 24 Haziran'ın en uygun tarih olduğunu gördük. Birkaç tarih üzerinden istişare edildi ve Devlet Bey ile yapılan görüşmede bu tarihte mutabakat sağlandı."