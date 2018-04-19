Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre bugün gerçekleşen görüşmede, ikili ve bölgesel konular ele alındı. Türkiye ile Çin Halk Cumhuriyeti arasındaki ilişkileri her alanda daha da geliştirme konusundaki kararlılıklarını teyit eden, Kuşak ve Yol Girişimi kapsamında Türkiye’de öngörülen yatırımlara değinen iki lider, Suriye’deki son gelişmeler hakkında da görüş teatisinde bulundular.

SURİYE MESELESİNİ GÖRÜŞTÜLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kimyasal silahların kullanımına Türkiye’nin öteden beri karşı olduğuna işaret ederek, önümüzdeki süreçte gerilimin tırmanmasına mahal verilmemesinin önemli olduğunu vurguladı. Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması gerektiğini belirten iki liderin, terörle ortak mücadelenin önemine de değindikleri kaydedildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, görüşme vesilesiyle Çin Devlet Başkanı Şi’ye 13. Ulusal Halk Kongresi’nde tekrar devlet başkanı seçilmesinden dolayı tebriklerini sözlü olarak da ilettiği öğrenildi.