Ayrıntılar geliyor...
Bingöl'de hava harekatı: 2 terörist öldürüldü
19.04.2018 - 21:27 | Son Güncelleme: 19.04.2018 - 21:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında tespit edilen PKK'lı terörist gruba yönelik F-16 ve Silahlı İHA'nın da destek verdiği operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi, 3'ü M-16 9 uzun namlulu silah ele geçirildi. Bölgede operasyon sürüyor.
Etiketler : bingöl,hava harekatı,terörist,pkk,
556800 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/556800.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER