Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe maçında yaşanan olaylar sonrası hastaneye kaldırılan Şenol Güneş'i bizzat arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.
ŞENOL GÜNEŞ'İN BAŞINA YABANCI MADDE İSABET ETTİ
Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi sırasında olaylar çıktı. Tribünden atılan yabancı madde Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in başına isabet etti.
HASTANEYE KALDIRILDI
Aldığı darbeyle yere yığılan Şenol Güneş'in başının yarıldığı ortaya çıktı. Başına 5 dikiş atılan Şenol Güneş, Fulya Acıbadem Hastanesi'ne kaldırıldı.
ERDOĞAN TELEFONLA ARADI
Yaşananlar sonrası usta teknik adamı arayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güneş'e geçmiş olsun temennisinde bulundu.