Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Jandarma Havacılık Başkanlığı Şehit Orgeneral Eşref Bitlis Kışlasında T129 ATAK Helikopteri teslim töreni düzenlendi. Kabul faaliyetleri tamamlanan 1071 Alpaslan, 1299 Osman Gazi ve 1453 Fatih ATAK helikopterleri Jandarma Genel Komutanlığına teslim edildi. Törende konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, uçak ve helikopter yapmayı değil yıllar önce Türk milletine unutturulmaya çalışılan öz güveni keşfettiklerini söyledi. Soylu, suçun ve suçlunun her türlü teknolojik imkânı kullandığı bir dönemde, bu mücadeleyi verirken elbette ki kolluk gücü noktasında teknik kapasiteyi arttırmaya önem vermek durumunda olduklarını ifade etti. Özellikle 15 Temmuz’dan sonra Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Komutanlığında personel ve teknik kapasite anlamında önemli yatırımlar gerçekleştirdiklerini anlatan Süleyman Soylu, şöyle devam etti:

15 Temmuz’dan sonra 3 insanlı keşif uçağı, 2’si silahlı olmak üzere toplam 6 insansız hava aracı Jandarma Genel Komutanlığı envanterine dâhil edilmiştir. Bu araçlarla toplam 13 bin 968 saat keşif ve gözetleme uçuşu ile operasyon gerçekleştirilmiştir. Doğrudan SİHA atışlarıyla 2016’da 24, 2017’de 62 ve 2018’in başından bugüne kadar da 5 olmak üzere toplam 91 terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Bu hava araçlarının destek verdiği operasyonlarda ise toplam 1.038 terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Biz insansız hava araçlarının ne büyük üstünlük getirdiğini biliyoruz. Teröristlerin nasıl sahada çaresiz duruma düştüklerini yakinen takip ediyor ve izliyoruz. Bu bize hem bölgesel üstünlük hem de ülkemize ait değerlendirme yapanlara karşı bir üstünlük sağlamıştır. Bugün alımını yaptığımız ATAK helikopterlerinden bizzat Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunanlarla etkisiz hâle getirilen terörist sayısı ise 53’tür. Biz terörle mücadelede hava gücümüze yaptığımız her yatırımın karşılığını kat kat fazlasıyla aldık. Hava gücümüzü arttırdığımız oranda, terörle mücadelede başarımızı arttırdık. İHA ve SİHA destekli operasyonlarda şehit vermedik. Savunma sanayiinde millîlik oranımız arttıkça başarımızı da katbekat artırdık.”

Soylu, ay başında 6 tane daha silahlı insansız hava araçlarını Jandarma’nın envanterine katacaklarını bildirdi.