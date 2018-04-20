Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Türkiye’de rol model olacak hizmetlere imza attıklarını belirterek, “2018 hasat yılımız olacak” dedi.

Başkan Gürkan, 2004 yılında başladığı hizmet yolculuğunda ilk etapta Battalgazi ilçesindeki tarihî ve kültürel varlıkların ayağa kaldırıldığını söyledi. Eskimalatya bölgesinde yaptıkları altyapı hizmetleri ile Türkiye’de bir rekora imza atıldığını kaydeden Başkan Gürkan, 30 bin nüfuslu bir ilçeye hizmet verilirken, Malatya’nın büyükşehir olması ile birlikte 300 bini aşkın kişiye hizmet ulaştırmaya başladıklarını belirtti. Yeni dönemde ilk olarak kurumsallaşmayı tamamladıklarını belirten Başkan Gürkan, Battalgazi ilçesini mazisine layık istikbale hazırlama noktasında Türkiye’ye rol model olacak hizmetlere imza attıklarını ifade etti. Başkan Gürkan “İlk olarak araç parkımızı güçlendirip, Konkasör tesisimizi ve ardından da Asfalt Plenti tesisimizi kurduk. Battalgazi’de bahçe yolları dâhil, asfaltsız yol bırakmadık. Yenileme çalışmalarının yapıldığı yollarımızı ve yeni açılan imar yollarının asfalt çalışmalarını da kısa sürede tamamlıyoruz” dedi.

MALATYA’YA MODERN İKİ HİZMET BİNASI

Malatya’ya iki adet modern bir bina kazandırdıklarını belirten Başkan Gürkan “Hizmet binamız yoktu. Devlet Su İşlerinden aldığımız alana 40 bin metrekare kapalı alanı bulunan akıllı bir hizmet binasını 14 ay gibi kısa bir sürede yaparak hizmete sunduk. Kendi enerjisini üreten, yağmur sularını depolayarak, bahçesindeki yeşil alanları sulanma niteliğine sahip olmanın yanı sıra otomasyon sistemi ile Türkiye’de pilot belediye seçilen bir hizmet binasını Malatya’ya kazandırdık. Devlet Su İşleri 92. Şube Müdürlüğüne ise yine 40 bin metrekare kapalı alanı bulunan ve 14 ay gibi kısa bir sürede bitirilen yeni bir hizmet binası yaptık. DSİ 92. Şube Müdürlüğümüz de modern bir binaya kavuşmuş oldu. Yapılan bu iki hizmet binasının yapım süresi ve özellikleri bakımında Türkiye’de bir rekordur” diye konuştu.

YEŞİL KUŞAK, ŞEHRİN AKCİĞERİ

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, yeşile büyük önem verdiklerini kaydederek, Orduzu Galip Çınar Parkı vatandaşların hizmetine sunduklarını ve tarihî çınarı da koruma altına aldıklarını bildirdi. Başkan Gürkan, yeni dönemde 51 yeni park yaparak vatandaşların hizmetine sunduklarını ifade etti. Yeşil Kuşak Projesi ile birlikte Türkiye’de şehir parklarının konuşulmaya başladığını ifade eden Başkan Gürkan, Atatürk Kız Anadolu Lisesine yeni bir bina yaptıklarını, eski okul binasının ise kısa bir sürede yıkılarak Yeşil Kuşak Projesi kapsamında değerlendirileceğini belirtti.

İSPENDERE ŞİFA MERKEZİ OLACAK

Malatya’nın sağlık turizmi noktasında önemli bir potansiyele sahip olduğuna dikkat çeken Başkan Gürkan, şunları kaydetti: Battalgazi Belediyesi olarak sağlık turizmine katkıda bulunmak amacıyla İspendere İçmeleri’ni sağlık turizmine kazandırma noktasında çalışmalara başladık. İnönü Üniversitemiz ile birlikte İspendere İçmeleri’nde Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Ünitesini hizmete sunacağız. Şifalı sularda faydalanmak üzere buraya gelen vatandaşlarımızın rahat bir ortamda zaman geçirmeleri ve kalmaları noktasında da sosyal alanlar ve donatılar yapılmaktadır. Yeşil bir vadinin daha yeşil bir görünüme kavuşması için bin 200 dönümlük alanda fidanları toprakla buluşturduk.

Gürkan, temmuz ayı içerisinde bitirilmesi hedeflenen İspendere İçmeleri’ni Türkiye’nin şifa merkezi yapacaklarını ifade etti.

MAHALLELİLİK PROJESİ ÜLKEYE ÖRNEK OLACAK

Mahallelilik Projesi ve Mahalle Müzelerine değinen Başkan Gürkan, “Mahallelilik Projesi, ülkemizin birlik ve beraberliği, güvenliği açısında önemli bir projedir. Devlet projesi olacağına inanıyorum. Çünkü insanlarda aidiyet olgusunu geliştirme noktasında önemli bir proje. İnsanlarımızda birlik ve beraberliği, kardeşliği, birlikte yaşama ve güven olgusunu pekiştirecek bir proje olarak görüyorum. Mahalle Müzeleri de bu projenin mihenk taşıdır” dedi.

ARSLANTEPE DÜNYA MİRASI OLMA YOLUNDA

Battalgazi Belediye Başkanı Gürkan, Tarihî Tahtalı Hamam’ın restorasyonunun tamamlandığını, ‘Hamam Müzesi’ olarak hizmete sunacaklarını belirtti. Battalgazi Belediyesine devredilen Eski Askerlik Şubesinin restorasyon çalışmalarının ise devam ettiğini kaydeden Gürkan “Malatya’mızın kültürel varlıklarından birini daha ayağa kaldırıyoruz. Eski Askerlik Şubesini Kent Müzesi olarak hizmete sunacağız” diye konuştu.

Başkan Gürkan, Arslantepe Höyüğü’nün UNESCO Dünya Kültür Mirası geçici listesinden asıl listeye alınması için çalıştaylar düzenlendiğini de belirterek, Arslantepe Höyüğü alan yönetiminin Battalgazi Belediyesi tarafından sürdürüldüğünü kaydetti.

BÖLGENİN İLK ENGELSİZ MERKEZİ

Başkan Selahattin Gürken, Battalgazi ilçesinde tüm engelleri kaldırdıklarını belirterek, şöyle devam etti: İlçemize bölgenin ilk Engelsiz Yaşam Merkezi’ni yaptık. Çevre düzenlemesinde son aşamaya gelinen bu merkezimizi, bahar ile birlikte vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Yine Battalgazi ilçemizde sosyal hayatın kalitesini artırma adına Sosyal Yaşam Merkezinin temelini attık. Sosyal Yaşam Merkezimizi de temmuz ayı içerisinde bitirmeyi hedefliyoruz. Her yıl binlerce vatandaşımızı trafik kazalarında kaybettiğimiz gerçeğinden yola çıkarak, geleceğin sürücülerine yönelik bölgenin ilk Trafik Eğitim Parkı’nı Malatya’ya kazandırdık.

EN BÜYÜK KÜLTÜREL ORGANİZASYON

Başkan Gürkan, kültürel belediyecilik alanında Anadolu’nun en büyük kültürel organizasyonları arasında yer alan Kervansaray Buluşmaları’nı Malatya’ya kazandırdıklarını belirti. Gürkan “Bu kültür organizasyonu Türkiye’de Anadolu’da yapılan en büyük kültürel organizasyonlardan biridir” dedi.

TARİHE HİZMET ÖDÜLÜ

Başkan Gürkan, EXPO 2016 Antalya’da stant açarak Malatya’nın ve Battalgazi ilçesinin tanıtımını yaptıklarını belirterek, yoğun ilgi gördüklerini söyledi. Gürkan, standı, yabancı ülkelerin konsoloslarının yanı sıra büyükelçiler, yerli ve yabancı binlerce turistin gezdiğini ifade ederek, “EXPO 2016 Antalya’da, Tarihî ve Kültürel Mirasın Korunması Uluslararası Tarih Özel Ödülü’ne layık görüldük” dedi.