Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), terörle mücadele operasyonlarına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada 37 teröristin etkisiz hâle getirildiği ve bu teröristlerden ikisinin sözde lider kadroda olduğu aktarıldı. Açıklamada ayrıca, Zeytin Dalı Harekâtı'na ilişkin bilgi paylaşımında bulunulurken bu güne kadar 4254 teröristin etkisiz hâle getirildiği vurgulandı.

TSK'nın açıklaması şöyle:

"Terörle Mücadele Harekâtında, 14-20 Nisan 2018 tarihleri arasında, ikisi sözde lider kadroda olmak üzere toplam 37 terörist etkisiz hâle getirilmiş, muhtelif tipte toplam 44 silah ele geçirilmiş, 41 el yapımı patlayıcı tespit edilerek imha edilmiştir."

"Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında bugüne kadar harekât alanının tamamında toplam 117 adet mayın ve 855 el yapımı patlayıcı tespit edilerek imha edilmiştir."