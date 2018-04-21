Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AB Bakanı Çelik:"Avusturya Başbakanı ve Hollanda Başbakanı açıktır ki bu kararları alırken demokratik değerlere yaslanmıyorlar, Türkiye düşmanı ve ırkçı siyasal hareketlere selam gönderiyorlar."

İKİ ÜLKE DE KÜSTAH AÇIKLAMALAR YAPMIŞTI

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Cumhurbaşkanı ve AK Partili bakanların 24 Haziran'daki erken genel seçim öncesi ülkesinde propaganda yapmasının, "kamu düzeni için tehdit oluşturacağını" söyledi. Dün de Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, 24 Haziran seçimleri öncesi Türklere yönelik siyasi kampanyalara izin verilmeyeceğini açıklamıştı.