Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman ÇOBANOĞLU

Acente tekneleri olarak bilinen, gemiden limana veya limandan seyir hâlindeki gemilere kumanya ve personel gibi taşımalar yapan teknelere zorunlu kamera takılması kararı verildi. Söz konusu kararın geçtiğimiz dönemde İstanbul sularında kaçakçılık faaliyetlerini ve terör örgütü mensuplarının transferini engellemek için güvenlik tedbirlerinin gözden geçirilmesine ilişkin yapılan bir toplantıda gündeme geldiği ifade ediliyor. Alınan karar doğrultusunda, teknelerin iç ve dış bölgelerine yıl sonuna kadar kamera sistemi kurulacak. Ayrıca kamera kayıtları 1 ay süreyle saklanacak. Karar, Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından yazılan bir yazıyla ilgililere aktarıldı.