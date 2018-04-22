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YSK'dan seçimle ilgili önemli açıklama!
22.04.2018 - 13:31 | Son Güncelleme: 22.04.2018 - 13:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
YSK Başkanı Sadi Güven, seçimlerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Güven, "Herhangi bir siyasi parti ile ilgili bir tespitimiz yok. Seçim takvimini açıklamak için uyum yasalarının Meclis'ten geçmesini bekliyoruz. Hangi partilerin seçime gireceği kanununda belli" dedi.
Etiketler : ysk,
557191 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/557191.aspx
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