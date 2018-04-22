Avrupa Ticaret ve  Sanayi Odaları Birliği (EUROCHAMBRES) Başkanı Christoph Leitl, AA muhabirine, Türkiye ile AB arasındaki ticari ilişkiler ve  Avrupalı yatırımcıların Türkiye'ye yaklaşımı hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin geçen yılki büyüme performansını öven Leitl, "Ülkenizin  ticaret ve yatırım anlamında çok ciddi bir potansiyeli var. Ayrıca Avrupa için  çok büyük öneme sahip. Bunu takdir ediyoruz ve güçlendirmek için elimizden geleni  yapacağız." diye konuştu.

Leitl, Türkiye ve AB arasında son dönemde Gümrük Birliği Anlaşması'nın  modernize edilmesinin konuşulduğunu hatırlatarak, söz konusu revizyonu  desteklediklerini bildirdi.

"TÜRKİYE'YE YATIRIM YAPANLARIN GÜVENLERİ TAM" 

Ortadoğu'da yaşanan sorunların Avrupalı iş çevrelerinin Türkiye'ye  yönelik yatırım kararlarına etkisine ilişkin görüşlerini de paylaşan Leitl,  "Burada yatırım yapanların zaten güvenleri tam ve yatırımlarını artırmaya devam  edecekler. Yatırım yapmayan ülkeler ise beklemedeler." ifadesini kullandı.

Leitl, Türkiye-AB ilişkilerine de değinerek, iki tarafın sadece komşu  değil, aynı zamanda yakın dost ve birbirine güvenen paydaşlar olduklarını dile  getirdi.

EUROCHAMBRES

Avrupa'daki 46 ticaret ve sanayi odasına bağlı 20 milyonu aşkın  şirketin üye olduğu EUROCHAMBRES, bu anlamda Avrupa'daki ticaret ve sanayi  odalarının çatı kuruluşu olma özelliğini taşıyor.

EUROCHAMBRES'in üyelerinin yüzde 93'ü KOBİ'lerden oluşurken, bu  şirketler 120 milyondan fazla kişiye istihdam sağlıyor.