Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP Genel Merkezi'ne geldi. Görüşmede 24 Haziran 2018'de yapılacak seçim, cumhurbaşkanı adayı ve ittifak konularının konuşulması bekleniyordu. Görüşme sonrası ortak bir açıklama yapıldı.

Karamollaoğlu, "Güzel bir görüşme yaptık. Bu görüşmelerimiz haftaiçinde bir takım sonuçları olacak. Ceketinizi bile evden alıp çıkarken bile 15 20 dakikada yapmak var. 2-3 dakikada çıkmak var. İktidar kurumları zorluyor. Sayın Genel Başkan ve arkadaşlarını tebrik ettim. Potansiyeli olan bir İYİ Parti seçime girememe riski ile karşı karşıya kalacaktı. Oy verecek oplan vatandaş, oy verme hakkını kullanacak başka bir şey yapmayacak ki. Güçbirliği, dirsek temasına ihtiyaç gördük."dedi.

Kılıçdaroğlu, " Sayın Genel Başkan ve arkadaşlarıyla verimli toplantı gerçekleştirdik. 25 Haziran'a gülen bir Türkiye ile uyanacağız. Siyasi bir iktidarın özel bir çaba harcaması bizim i,çimize sindirebileceğimiz bir şey değil. Önümüzdeki seçimler bir iki parti sorunu değil, Türkiye sorunudur. Saadet Partisi'nin attığı adımlar son derece değerli adımlardır." dedi.

Abdullah Gül'ün ortak adaylığı söz konusu mu sorusuna Karamollaoğlu, "Sizin o sorularınız bu haftasonuna doğru cevap bulacaktır." diye yanıt verdi.