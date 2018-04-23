Tunceli'nin Aliboğazı bölgesinde teröristlerle sıcak temas sağlayan güvenlik güçleri, 2'sini ölü 1'ini ise yaralı olarak ele geçirdi. 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bölgede operasyonun sürdüğü öğrenildi.
Tunceli'de 3 terörist etkisiz hale getirdi
23.04.2018 - 13:16 | Son Güncelleme: 23.04.2018 - 13:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tunceli'de sıcak temas sağlayan güvenlik güçleri 3 teröristi etkisiz hale getirdi
Etiketler : Tunceli,terörist,
557324 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/557324.aspx
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