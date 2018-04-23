Tunceli'nin Aliboğazı bölgesinde teröristlerle sıcak temas sağlayan güvenlik güçleri, 2'sini ölü 1'ini ise yaralı olarak ele geçirdi. 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bölgede operasyonun sürdüğü öğrenildi.