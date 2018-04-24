Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca FETÖ’nün mahrem yapılanması soruşturması kapsamında gözaltına alınan Şırnak İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Ferhat K’nın mahrem imamlarla ankesörden irtibat kurduğu tespit edildi. İfadesinde FETÖ’nün Batı imamı olan firari Süleyman Tiftik’in bir dönem örgüt abiliğini yaptığını söyleyen Ferhat K., FETÖ ile bağlantısının kopmaması için örgüt tarafından kendisinin Balyoz soruşturmasıyla tehdit edildiğini öne sürdü. Ferhat K’nın, Ankara’da bulunan ankesörlü hatlardan 22 defa kimliği tespit edilemeyen mahrem imamlar tarafından arandığı tespit edildi. İddianamede, şüphelinin ankesörlü hatlardan gerçekleştirdiği görüşmelerin 1 dakikayı geçmediği görüldü. Ferhat K. ile irtibat kuran mahrem imamın, ardışık olarak başka askerleri de aradığı belirlendi. Sabit hatlardan aranma metodunun gizliliğe riayet için sistematik olarak uygulandığını ve 2016 yılına kadar bu şekilde irtibat kurduğunu bildiren Ferhat K, “Benimle İsmail kod isimli şahıs ilgileniyordu. Görüşmelere gelmezsem nedeni için sabit hatlardan arıyordu. Bu aramalarını çeşitli büfe market gibi yerlerden yani sabit hattan yaparak ve çok kısa kesiyorduk” dedi. Örgüte karşı soğukluğunun FETÖ elebaşı Gülen’in ABD’ye gidip oradan dönmemesi ile başladığını kaydeden Ferhat K, 2016 Mart ayı içerisinde 94 devre WhatsApp grubu kurulduğunu bu gruptan darbeden önce çıktığını söyledi. Ferhat K. ayrıca, grubun darbe için örgütçü olan subaylar tarafından kurulmuş olabileceğini ifade etti.