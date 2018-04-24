Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsmail Sonsuz ANKARA



Bu seçimde de daha öncesi seçimlerde olduğu gibi en çok istifanın AK Parti milletvekilliği aday adaylığı için olması beklenirken, önceki gibi çok sayıda istifa ise beklenmiyor. Bunda, hem takvimin sıkışık olmasının, hem de aday adayı olmayı düşünenlerin güçlü bir referans bularak adaylığını garantilememesi durumunda istifayı göze alamayacak olmasının etkili olduğu belirtiliyor. Ayrıca, bazı bürokratların yeni yapılanmayı bekleyip bakan olma yarışına girmeyi

isteyebileceği de

konuşuluyor.



7 HAZİRAN’DA 500’DEN FAZLA İSTİFA OLMUŞTU

7 Haziran seçimlerinde AK Parti’den milletvekili olmak isteyenlerin sayısı 6 bin 223 kişi olurken bunların 500’ten fazlasını bürokratlar oluşturmuştu. AK Parti’den 3 bin 656 aday adayının olduğu 1 Kasım seçimlerinde ise hem sıkışık takvim, hem de partilerin 7 hazirandaki aday listeleri üzerinde yoğun değişiklik yapmayacağı beklentisiyle bürokratlar sandık yarışına mesafeli durmuştu. Bu seçimde de bürokratların en çok AK Parti’ye teveccüh göstermesi bekleniyor.



ÖZLÜK HAKLARINDAN YARARLANAMAYACAKLAR

İstifa edenler, görevlerinden ayrı kaldıkları sürece memuriyete ilişkin özlük haklarından yararlanamayacak. Bu süreler emeklilik bakımından değerlendirilmeyecek. Aday olamayıp döndüklerinde, bu süreyle ilgili hiçbir ödeme yapılmayacak. Aday olamayanlar veya seçilemeyenler, YSK kesin sonuçları açıklamadan, listeler kesinleşir kesinleşmez kurumlarına müracaat ederek atanmalarını isteyebilecek.



ONLAR DÖNEMEYECEK

İstifa eden yüksek mahkeme üyeleri, hâkimler ve savcılar, subay ve astsubayların görevlerine geri dönüş hakkı bulunmuyor.

KİMLER İSTİFA ETMEK ZORUNDA?

l Hâkimler ve savcılar

l Yüksek yargı organları mensupları

l Yüksek öğretim kurumlarındaki öğretim elemanları

l YÖK üyeleri

l RTÜK üyeleri

l Kamuda “memur” statüsündeki görevliler

l Kamu idarelerindeki sözleşmeli ve geçici personel

l Belediye başkanları

l Subay ve astsubaylar

l Siyasi partilerin il ve ilçe yönetim kurulu başkan ve üyeleri

l Belediye meclisi üyeleri

l İl genel meclisi üyeleri

l Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile sendikalar, kamu bankaları ve üst birliklerin yönetim ve denetim kurullarında görev alanlar.