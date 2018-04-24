Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul Üniversitesinde görev yapan ve FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün gizli haberleşme programı Bylock’u kullandığı tespit edilen 7 şüpheli ile darbeyi destekleyici mesajlar attığı tespit edilen 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Zanlılardan 6'sı gözaltına alındı.