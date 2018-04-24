Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sputnik’in haberine göre, National Interest dergisinde yer alan Dave Majumdar imzalı makalede, Pentagon'un Türkiye'yi S-400 almaktan vazgeçirmek için Rus hava savunma sistemlerine gölge düşürmeye çalıştığı belirtildi.

Makalede şu ifadeler yer aldı: “Pentagon müttefiklerle Suriye'ye düzenlenen bombardıman sırasında tüm füzelerin hedefe ulaştığını belirtti. Pentagon Sözcüsü Dana White ‘Rusya yapımı hava savunma sistemleri tamamen etkisiz kaldı. Rusya ve rejim sistemlerinin ne kadar etkisiz olduğunu bir kez daha gösterdi’ dedi.”

Makalede ABD Genel Kurmay Başkanlığı Sözcüsü Korgeneral Kenneth F. McKenzie'nin bombardıman sırasında sistemlerin aktif olduğunu ancak saldırılarla ilgilenmediği yönündeki sözlerine de yer verildi.

Yazar, Washington'ın Rus yapımı sistemlerin etkisiz olduğunu savunurken müttefikleriyle birlikte hayalet uçak ve hayalet kruz füzelerine milyarlarca dolarlık yatırım yapmasının birbirine çelişen iki durum olduğuna da dikkat çekti: “Rusya yapımı savunma sistemleri faydasızsa, bunun mantığı ne? Çin bile çoğunlukla Moskova'nın silahlarını kopyalıyor. Gelecek güvenlik ve savunmaya yönelik senato toplantısında bütçe harcamalarını haklı çıkarmak için Pentagon yetkililerinin S-300, S-400 ve diğer savunma sistemlerinin teşkil ettiği tehlikelerden bahsedecek, bunu bekleyin. Döngü yeniden başlayacak.”

ABD, İngiltere ve Fransa 14 Nisan'da Suriye'ye 103 füze fırlatmıştı. 73'ü, Suriye'de bulunan Rus savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirilmişti.

Ancak ABD, tüm füzelerin hedefe ulaştığını ileri sürüyor.