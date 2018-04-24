Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, depremin yol açtığı hasarlar hakkında bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaraların sarılması için gereken her şeyin yapılacağını belirtti. Yaralılara Allah’tan şifa dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuyla ilgili olarak Adıyaman Milletvekili ve TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın’la da görüştüğü kaydedildi.