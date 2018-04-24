Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, depremin yol açtığı hasarlar hakkında bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaraların sarılması için gereken her şeyin yapılacağını belirtti. Yaralılara Allah’tan şifa dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuyla ilgili olarak Adıyaman Milletvekili ve TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın’la da görüştüğü kaydedildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adıyaman'daki depremle ilgili Akdağ’dan bilgi aldı
24.04.2018 - 18:39 | Son Güncelleme: 24.04.2018 - 18:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsat’taki depremle ilgili olarak bölgede bulunan Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ’dan bilgi aldı.
Etiketler : erdoğan,deprem,akdağ,
557483 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/557483.aspx
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