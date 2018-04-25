Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

DAMLA PEKER

Halk arasında ‘cücelik’ olarak bilinen akondroplazi rahatsızlığıyla hayatlarını sürdürenler, engellilere sağlanan sosyal haklardan yararlanmak istediklerini her fırsatta dile getirirken; gözler Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan gelecek müjdeli habere odaklandı. 2005 yılında yürürlüğe giren “Özürlüler ve Bazı KHK’larda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” kapsamında orantısız cücelik yani akondroplazi hastalığı, 2008 yılında engel oranı cetvelinden kaldırılmıştı. Kararın ardından hastalığın sebep olduğu nörolojik, ortopedik ve kulak burun boğaz hastalıkları gibi problemler yaşadıklarından ve hayat performansları düştüğünden engelli hakları ve istihdamdan faydalanabilmek için geçen yıl Kamu Denetçiliği Kurumuna (KDK) başvurdular. Bunun üzerine Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı akondroplazi rahatsızlığıyla hayatlarını sürdürenlerin engelli sayılması ile ilgili çalışma başlattı. İki bakanlığın iş birliği ile yakın zamanda çıkarılması planlanan yönetmelik taslağında Akondroplaziye yüzde 40 engel oranı ile yer verildiği belirtildi.