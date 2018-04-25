Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Derya Budak ANKARA



24 Haziran’da yapılacak seçimlere ilişkin açıklamalarda bulunan İçli, seçim çalışmaları dâhilinde oy kullanma makinesi modelleri oluşturularak örneklerin üretildiğini aktardı İçli, YSK’ya bu çalışmaları sunduklarını ama erken seçim olunca yetişmediğini belirterek şunları söyledi:

Asıl güvenilir olan ve son derece basit kullanımı olan oy cihazının kullanılması. Seçimlerde o kullanılabilseydi çok iyi olurdu. Herkes tarafından basit ve kolay, aynı zamanda güvenli şekilde kullanılabilirdi. Cihazın oy pusulasını yerleştirdiğiniz bir yatağı ve tuşu var. O tuşla sırasıyla gelen parti ve adayları sesli şekilde duyuyorsunuz. İstediğiniz partiye oyunuzu kullanabiliyorsunuz. İşleminiz tamamlanmadan tekrar onay istiyor yanlışlığa mahal vermemek için. Onay verince oyunuzu kullanmış oluyorsunuz. Bütün görme engellilere hitap ediyor. YSK’dan henüz onay alamadan seçim geldi. YSK karar verirse eğer bundan sonraki seçimlerde kullanılabilir. Yasal değişlikler ve çalışmalardan sonra çok büyük kolaylık olur.