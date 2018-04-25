Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak kuzeyi Avaşin-Basyan bölgesine yönelik düzenlenen hava harekatında 10 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
TSK’nın sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yapılan açıklamada, Irak kuzeyi Avaşin-Basyan bölgesine yönelik 24 Nisan 2018 tarihinde düzenlenen hava harekatı neticesinde bölücü terör örgütü mensubu 10 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirildi.
TSK açıkladı: 10 terörist etkisiz hale getirildi
25.04.2018 - 08:46 | Son Güncelleme: 25.04.2018 - 08:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TSK:"Irak kuzeyi Avaşin-Basyan bölgesine yönelik 24 Nisan 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde, bölücü terör örgütü mensubu silahlı 10 terörist etkisiz hale getirilmiştir"
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak kuzeyi Avaşin-Basyan bölgesine yönelik düzenlenen hava harekatında 10 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Etiketler : TSK,
557541 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/557541.aspx
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