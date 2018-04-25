Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İran’da düşen Challenger 604 tipi iş jetinin kara kutu incelemeleri tamamlandı ve ön rapor hazırlandı. Fransa’da, İranlı ve Türk yetkililerin de katıldığı incelemeler sonucu ön rapora ait ilk bilgiler sızmaya başladı. Uçağa ait FDR ve CVR kayıtlarının, iddia edildiği gibi bozuk olmadığı ve tüm verilerin sağlıklı şekilde alınarak incelendiği belirtildi.

UZUN SÜRE ÇABA SARF ETTİLER AMA...

AirportHaber’in edindiği bilgiye göre, 37 bin 900 feet yükseldikten sonra alçalma talep eden ve hızla irtifa kaybetmeye başlayan uçağın stall (havada tutunamama) sorunu ile karşı karşıya kaldığı iddiaları kazanın ön raporunda da doğrulandı.

Kaptan pilot Beril Gebeş ile ikinci pilot Melike Kuvvet’in bulunduğu taraflardaki hız göstergelerinde de farklılık olduğu tespit edilirken ön raporda bu hatayı fark edemedikleri için pilotaj hatasına değinildi. Stall olan uçağı havada tutmak için büyük çaba gösteren uçuş ekiplerinin uzun süre uğraşsa da bunu başaramadığı ve uçağın yüksek hızda yere doğru çakılmaya başladığı ön raporda yer aldı.