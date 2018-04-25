Gazeteci İsmail Küçükkaya ve Avukat Fidel Okan'ın “Kamu görevlisine alenen hakaret" ve “Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurum ve organlarını aşağılama" iddiasıyla haklarında açılan dava karara bağlandı. Mahkeme, Küçükkaya ve Okan'ı her iki suçtan toplam 16 ay 20'şer gün hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, hapis cezalarını erteledi.
Gazeteci İsmail Küçükkaya'ya 16 ay 20 gün hapis
25.04.2018 - 14:54 | Son Güncelleme: 25.04.2018 - 14:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gazeteci İsmail Küçükkaya ve Avukat Fidel Okan'ın “Kamu görevlisine alenen hakaret" ve “Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurum ve organlarını aşağılama" iddiasıyla haklarında açılan dava karara bağlandı. Mahkeme, Küçükkaya ve Okan'ı her iki suçtan toplam 16 ay 20'şer gün hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, hapis cezalarını erteledi.
Kaynak: DHA
Etiketler : İsmail Küçükkaya,
557592 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/557592.aspx
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