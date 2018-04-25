Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fox TV Haber Spikeri İsmail Küçükkaya ve Avukat Fidel Okan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın eşi İlyas Kaya hakkındaki "ByLock" iddiaları üzerine yargılandıkları davada, 1 yıl 4 ay 20'şer gün hapisle cezalandırıldı.

Bakırköy 18. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Okan ve Küçükkaya ile avukatları katıldı. Bakan Kaya'nın avukatı Erol Bulut da duruşmada hazır bulundu.

Sanık Fidel Okan, savunmasında, daha önce tanışmadığı İsmail Küçükkaya ile ilk kez mahkeme kapısının önünde karşılaştığını belirterek, Küçükkaya'nın programına başladığı andan itibaren bir bakanın eşinin "ByLock" kullandığına ilişkin haber yer aldığını, bu konuda sosyal medyada da binlerce paylaşım yapıldığını söyledi.

Küçükkaya'nın haberlerini gördüğünde "Hikayesi hiç inandırıcı değil, bence istifa etmeli" şeklinde paylaşım yaptığını dile getiren Okan, haberden sonra tweetin atıldığının açık olduğunu savundu. İddiaların gerçek dışı olduğunu öne süren Okan, beraatını istedi.

"BU OLAYDA BİR TEK HATA YAPTIM"

Sanık İsmail Küçükkaya da daha önceden tanımadığı Fidel Okan'ın, olay günü yayından sonra kendisini aradığını ifade ederek, "Bana 'Ben de bu iddiayı birkaç ay önce savcılardan duymuştum, doğrulatamadım. Bugün siz yayında bahsedince birkaç tweet attım.' dedi. Ben yayında onun tweet attığını göremem, daha sonra konu kapandı. Kendisiyle bütün münasebetim bu" dedi.

Küçükkaya, kulaktan dolma bilgilerle haber yapmadığını söyleyerek, şunları kaydetti:

"5 yıldır hiçbir programımda veya söz konusu bu yayında, Sayın Bakanı istifaya davet etmedim. Yeri geliyor Sayın Bakan veya hükümetin olumlu icraatlarını anlatıyorum. Bu da benim tarafsızlığımın gereğidir. Dolayısıyla ben bu olayda bir tek hata yaptım. Sayın Bakan'ın özel hayatına ilişkin konuya girmemeliydim. Bu olayı duyduktan sonra 'Bakan eşinden boşanma kararı aldı.' şeklindeki haberi vermemeliydim. Canlı yayın içinde hata olarak sadece bu olmuştur."

1 YIL DENETİM SÜRESİ

Bakan Kaya'nın avukatı Erol Bulut, yayma, eleştirme, yorumlama, açıklama, eleştiri veya değer yargısı biçiminde bilginin gerçek ve güncel olması aşamalarında kamunun ilgi ve yararının bulunması, açıklanış şekliyle konu arasında bir bağ bulunması birlikte değerlendirildiğinde, basın özgürlüğü kapsamında bir haber yapılmadığını söyledi.

Yasalara uygun ve ahlaki yayın anlayışında doğruluğu araştırılmadan bir bakanın görev alanıyla ilgili bir konuda haber yapılamayacağını vurgulayan Bulut, sanığın yasalara uygun bir haber yaptığı iddiasının yerinde olmadığını, davanın müvekkilinin şahsına ve üyesi olduğu hükümete yönelik haksız suçlamalar sebebiyle açıldığını anlattı.

Bulut, sanıkların cezalandırılmalarını istedi.

Sanıklar Okan ve Küçükkaya, davada karar çıkmasını beklediklerini ifade ederek, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını istemedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme, Fidel Okan ve İsmail Küçükkaya'ya, "kamu görevlisine alenen hakaret" suçundan ayrı ayrı 1 yıl 2 ay, "Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını alenen aşağılama" suçundan da altışar ay hapis cezası verdi.

Sanıkların duruşmadaki iyi hallerini dikkate alarak cezalarını 11 ay 20'şer gün ile beşer aya indiren mahkeme, toplamda verilen 1 yıl 4 ay 20'şer günlük hapis cezasını da sabıkasız oluşları ve mevcut delillere göre bir daha bu suçu işlemeyecekleri kanaatine varıldığından erteledi.

Mahkeme, sanıklara bir yıl denetim süresi verdi.