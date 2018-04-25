Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhuriyet Gazetesi davasında karar günü... Karar bu akşam saat 20.30'da açıklanacak.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısındaki binada yapılan duruşmada sanık avukatları, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarını tamamladı.

Avukatlar müvekkillerinin suçsuz olduğunu iddia ederek, beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanıklara son sözlerini sordu.

ATALAY: KÖTÜLÜĞE KARŞI DİRENMEKTEN VAZGEÇMEYECEĞİZ

Tutuklu sanık Akın Atalay son sözünde, "Heyetin kararı ne olursa olsun bilinmesini isteriz ki, Cumhuriyet gazetesi ve biz Cumhuriyetçiler, kötülüğe karşı direnmekten asla vazgeçmeyeceğiz" dedi.

GÜRSEL: GAZETECİ OLDUĞUMUZ İÇİN TUTUKLANDIK

Sanık Ahmet Kadri Gürsel, gazeteci oldukları için tutuklandıklarını, önlerine boş bir iddianame konulduğunu, uzun tutukluluğun infaza dönüştüğünü iddia ederek, kendisi ve tüm sanık arkadaşları için beraat talep etti.

ÖZ: FETÖ'CÜLÜKLE SUÇLAMAK İNSAN AKLIYLA ALAY ETMEKTİR

Davada gazeteciliğin yargılandığını savunan sanık Güray Tekin Öz, "Cumhuriyet gazetesini terör örgütüyle ve FETÖ'cülükle suçlamak insan aklıyla alay etmektir. Umarım böyle yapmazsınız. Çünkü bu aydınlara yakışmaz" şeklinde konuştu.

SABUNCU: GAZETECİLİK SUÇ DEĞİL

Özgürlüğün güzel olduğunu ifade eden sanık Murat Sabuncu, gazeteciliğin suç olmadığını söyledi.

AYDIN ENGİN'DEN HAKİME: SİZE ZOR BİR GÖREV DÜŞÜYOR

Mahkeme Başkanı Abdurrahman Orkun Dağ'ın daha önce kendisine "Sende James Bond ruhu var" dediğini hatırlatan sanık Aydın Engin, "Ben bunu iltifat olarak anlamıştım. Ama düşündüm ki o majesteleri adına çalışıyordu, ben halk adına çalışıyorum. Burada halkın haber alma özgürlüğü yargılanıyor. Size de halkın haber alma hakkını savunmak düşüyor, zor bir görev, size yardımcı olamayacağım, tek başınıza yapacaksınız. Hoşçakalın" diye konuştu.

ÇETİNKAYA: GÜLEN SUÇLAMALARINI REDDETTİM

Sanık Hikmet Çetinkaya, FETÖ elebaşısı Fethullah Gülen'in kim olduğunu ve amacını, Cumhuriyet gazetesinde yıllarca yazdığını, Gülen'e yardım etmekle suçlandığını, suçlamaların hepsini reddettiğini ifade etti.

AVUKATLARA TEŞEKKÜR

Sanık Bülent Yener, "Son sözüm yok" şeklinde konuşurken, sanık Orhan Erinç son sözünde avukatlara teşekkür etti.

ŞIK: ASIL SİZ TESLİM OLUN

Son sözü sorulan Ahmet Şık ise şunları kaydetti: "Bu daha başlangıç diyerek başlıyorum. Siyaset, bürokrasi ve medyanın kimi mensuplarından oluşan bir çetenin hayata geçirdiği bu komplonun amacı en başından beri belliydi. Tüm yaşamı boyunca hukuksuzlukların, hak ihlallerinin karşısında duranlar adına ilk günden bu yana söylediğimizi tekrarlayarak bu çeteye ve benzerlerine hak ettiği yanıtı verelim o halde: Asıl siz teslim olun."

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca hazırlanan iddianamede, sanıklar Can Dündar, Mehmet Murat Sabuncu, Mehmet Kadri Gürsel, Aydın Engin, Bülent Yener ve Günseli Özaltay'ın "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etme" suçundan ayrı ayrı 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

Gazetenin İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay, Mehmet Orhan Erinç ve Önder Çelik'in "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etme" ve "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" suçlarından ayrı ayrı 11,5 yıldan 43 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilen iddianamede, sanıklar Bülent Utku, Hacı Musa Kart, Hakan Karasinir, Mustafa Kemal Güngör, Hikmet Aslan Çetinkaya'nın "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etme" ve "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" suçlarından ayrı ayrı 9,5 yıldan 29 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmalarını öngörülüyor.

İddianamede, sanıklar Güray Tekinöz ve Turhan Günay'ın "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etme" ve "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" suçlarından ayrı ayrı 8,5 yıldan 22 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

Twitter'daki "jeansbiri" hesabının sahibi Ahmet Kemal Aydoğdu'nun "silahlı terör örgütünün yöneticisi olmak" suçundan 15 yıldan 22,5 yıla, firari sanık İlhan Tanır'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsi talep edilen iddianamede, Ahmet Şık'ın "PKK ve DHKP/C'' silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte yardım etmek" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması öngörülüyor. ​