Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

HÜDA PAR, YSK’ya yaptığı başvurunun kabul edildiğini duyurdu. HÜDA PAR'ın, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan açıklamada, “YSK'ya yaptığımız başvuru olumlu sonuçlanmış, partimizin seçimlere parti olarak katılma hakkı teslim edilmiştir. Hayırlı olsun” dedi.



Böylece seçime girecek parti sayısı 11 oldu.