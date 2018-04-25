HÜDA PAR, YSK’ya yaptığı başvurunun kabul edildiğini duyurdu. HÜDA PAR'ın, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan açıklamada, “YSK'ya yaptığımız başvuru olumlu sonuçlanmış, partimizin seçimlere parti olarak katılma hakkı teslim edilmiştir. Hayırlı olsun” dedi.
Böylece seçime girecek parti sayısı 11 oldu.
Hüda-Par'ın başvurusu kabul edildi! Seçime girecek parti sayısı 11 oldu
25.04.2018 - 19:06 | Son Güncelleme: 25.04.2018 - 19:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hüda-Par'ın seçimlere katılma başvurusu kabul edildi. Böylece seçime girecek parti sayısı 11 oldu.
HÜDA PAR, YSK’ya yaptığı başvurunun kabul edildiğini duyurdu. HÜDA PAR'ın, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan açıklamada, “YSK'ya yaptığımız başvuru olumlu sonuçlanmış, partimizin seçimlere parti olarak katılma hakkı teslim edilmiştir. Hayırlı olsun” dedi.
Etiketler : hüda par,seçime girecek parti sayısı,
557621 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/557621.aspx
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